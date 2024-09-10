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Бидный назвал основные проблемы украинского спорта

Киев, Вторник 10 сентября 2024 18:24
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Бидный назвал основные проблемы украинского спорта Фото: Матвей Бидный запланировал реформы в спортивной отрасли (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Антон Федорцив

Три большие группы трудностей мешают дальнейшему прогрессу отечественной спортивной сферы.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Профильный министр очертил круг самых больших проблем украинского спорта. К ним относятся отсутствие качественного кадрового резерва в ряде видов, недостаточная научно-методическая составляющая подготовки сборных и отсутствие оперативного доступа к правдивой информации.

"Во-первых, мы видим проблему отсутствия качественного резерва во многих видах спорта, некоторые виды спорта просто "вымирают", у других конкуренция в состав национальной сборной настолько невелика, что даже о качественной соревновательной деятельности внутри страны речи, как правило, речь не идет" , – рассказал Бедный.

Второй большой проблемой он назвал, как минимум, недостаточный уровень научно-методической работы в сборных. По словам министра, Украина потеряла много времени в этой сфере по сравнению с ведущими спортивными государствами. Бедный стремится сформировать замкнутый цикл, где профильные учебные заведения, научно-исследовательские центры и олимпийские базы будут работать совместно.

Оперативный доступ к достоверной информации – третья проблема отрасли. Глава Минмолодежьспорта связал ее с подобными трудностями всей системы государственного управления. Выходом же считает полную цифровизацию, которая "обеспечит релевантные данные, качественную статистику для принятия эффективных управленческих решений и возможности их быстрой корректировки".

"Понятно, что все это – системные изменения, которые дадут результат преимущественно в долгосрочной перспективе. Но если не медлить, я уверен, мы сможем увидеть первые результаты уже в Лос-Анджелесе в 2028-м", – резюмировал Бидный.

К слову, ранее подвели окончательные итоги соревнований на Паралимпиаде-2024.

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Матвей Бидный Министерство молодежи и спорта
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