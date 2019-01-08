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Біатлонна збірна України буде представлена в Оберхофі розширеним складом

Новини » Спорт    08.01.2019 - 15:15
Біатлонна збірна України буде представлена в Оберхофі розширеним складом
Фото: збірна України з біатлону (biathlon.com.ua)

Таке рішення ухвалили тренери команди з огляду на змагальну програму етапу

Став відомий склад збірної України з біатлону на четвертий етап Кубка світу, який пройде з 10 по 13 січня в німецькому Оберхофі. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

З огляду на змагальну програму етапу (наявність естафет і старти три дні поспіль у чоловіків) тренери команди вирішили використовувати розширений варіант складу, з одним запасним.

Чоловічу команду представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

За жінок побіжать Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко і Юлія Журавок.

Нагадаємо, Сергій Семенов потрапив у квіткову церемонію в індивідуальній гонці етапу Кубка світу в Поклюці, яка стала першою особистою гонкою в новому сезоні.

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