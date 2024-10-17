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Біатлонна збірна України на трикілометровій висоті показала нову форму: фото

Фото: На дистанції Антон Дудченко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

З наступного сезону українські біатлоністи виступатимуть у формі австрійського бренду Leffler.

Очільник національної федерації Іван Крулько зазначив що фахівці збірної "ретельно та довго обирали форму аби наші спортсмени отримали якнайкращу якість та стильний дизайн". Він має надію, що і нові перемоги не змусять себе довго чекати.

"А на висоті 3100 метрів, де зроблено фото,  нова форма виглядає просто неперевершено", – додав Крулько.

Відомо, що австрійський бренд Leffler наразі дуже обережно виходить на біатлонний ринок. Раніше він постачав форму лише збірній Австрії. Тепер працюватиме і з біатлоністами України.

Фото: Нова форма збірної України (facebook.com/ikrulko)

Біатлон у сезоні 2024/25: що відомо

Жіноча збірна України за підсумками минулого сезону піднялася на один рядок і посіла дев’яте місце в Кубку націй. У сезоні 2024/25 "синьо-жовті" зберегли представництво у п'ять спортсменок.

Чоловіча збірна завершила змагальний рік на 11 сходинці та зменшила свою квоту. Тепер у гонках Кубку світу наша команда зможе виставляти не більше чотирьох учасників.

Кубок світу 2024/25 стартує 30 листопада в фінському місті Контіолагті та завершиться 23 березня 2025 року у норвезькому Гольменколлені. Чемпіонат світу з біатлону пройде у швейцарському Ленцергайде з 12 до 23 лютого 2025 року.

Раніше хокейний "Сокіл" оголосив заявку з двома новачками на Континентальний кубок.

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Биатлон