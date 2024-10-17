Біатлонна збірна України на трикілометровій висоті показала нову форму: фото

Очільник національної федерації Іван Крулько зазначив що фахівці збірної "ретельно та довго обирали форму аби наші спортсмени отримали якнайкращу якість та стильний дизайн". Він має надію, що і нові перемоги не змусять себе довго чекати.

"А на висоті 3100 метрів, де зроблено фото, нова форма виглядає просто неперевершено", – додав Крулько.

Відомо, що австрійський бренд Leffler наразі дуже обережно виходить на біатлонний ринок. Раніше він постачав форму лише збірній Австрії. Тепер працюватиме і з біатлоністами України.

Фото: Нова форма збірної України (facebook.com/ikrulko)

Біатлон у сезоні 2024/25: що відомо

Жіноча збірна України за підсумками минулого сезону піднялася на один рядок і посіла дев’яте місце в Кубку націй. У сезоні 2024/25 "синьо-жовті" зберегли представництво у п'ять спортсменок.

Чоловіча збірна завершила змагальний рік на 11 сходинці та зменшила свою квоту. Тепер у гонках Кубку світу наша команда зможе виставляти не більше чотирьох учасників.

Кубок світу 2024/25 стартує 30 листопада в фінському місті Контіолагті та завершиться 23 березня 2025 року у норвезькому Гольменколлені. Чемпіонат світу з біатлону пройде у швейцарському Ленцергайде з 12 до 23 лютого 2025 року.