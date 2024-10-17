Биатлонная сборная Украины на трехкилометровой высоте показала новую форму: фото

Со следующего сезона украинские биатлонисты будут выступать в форме австрийского бренда Leffler.

Руководитель национальной федерации Иван Крулько отметил, что специалисты сборной "тщательно и долго выбирали форму, чтобы наши спортсмены получили наилучшее качество и стильный дизайн". Он надеется, что и новые победы не заставят себя долго ждать.

"А на высоте 3100 метров, где сделано фото, новая форма выглядит просто неотразимо", - добавил Крулько.

Известно, что австрийский бренд Leffler очень осторожно выходит на биатлонный рынок. Ранее он поставлял форму только сборной Австрии. Теперь будет работать и с биатлонистами Украины.

Фото: Новая форма сборной Украины (facebook.com/ikrulko)

Биатлон в сезоне 2024/25: что известно

Женская сборная Украины по итогам прошедшего сезона поднялась на одну строчку и заняла девятое место в Кубке наций. В сезоне 2024/25 "сине-желтые" сохранили представительство в пять спортсменок.

Мужская сборная завершила соревновательный год на 11 строчке и уменьшила свою квоту. Теперь в гонках Кубка мира наша команда сможет выставлять не больше четырех участников.

Кубок мира 2024/25 стартует 30 ноября в финском городе Контиолахте и завершится 23 марта 2025 в норвежском Холменколлене. Чемпионат мира по биатлону пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля 2025 года.