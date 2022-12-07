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Біатлонна збірна України отримала нову форму на другий етап Кубка світу

Фото: Дмитро Підручний у старому комплекті екіпірування (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Федерація біатлону України презентувала новий варіант екіпірування для національної команди. У ньому "синьо-жовті" виступатимуть у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал організації.

Нова форма збірної України з'явилася вже після старту сезону. У штабі команди цей факт пояснили логістичними проблемами.

На першому етапі Кубка світу в Контіолагті українці виступили в минулорічних комплектах. Наприклад, Богдан Цимбал вийшов на індивідуальну гонку в нейтральному комплекті в нетипових барвах – темно-сірій формі. Як наслідок, представники однієї команди виглядали по-різному.

Нове екіпірування виконане в традиційних синьо-жовтих кольорах. Також спортивні костюми матимуть "зимові" особливості – білі елементи в різних частинах форми. У нових комплектах українські біатлоністи стартують в австрійському Гохфільцені 8 грудня.

Напередодні тренерський штаб збірної оновив склади чоловічої та жіночої команд. Лави колективу поповнили вчорашні юніори – Віталій Мандзин і Олександра Меркушина. Для обох прийдешній етап в Австрії стане дебютним на найвищому рівні.

Фото: Нова форма збірної України з біатлону (t.me/UkranianBiathlonFederation)

До слова, раніше Рейселанн-Ольсбу відмовилася від повернення до змагань цьогоріч.

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