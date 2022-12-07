Биатлонная сборная Украины получила новую форму на второй этап Кубка мира

Новая форма сборной Украины появилась уже после старта сезона. В штабе команды этот факт объяснили логистическими проблемами.

На первом этапе Кубка мира в Контиолахти украинцы выступили в прошлогодних комплектах. К примеру, Богдан Цимбал вышел на индивидуальную гонку в нейтральном комплекте в нетипичных красках – темно-серой форме. Как следствие, представители одной команды выглядели по-разному.

Новая экипировка выполнена в традиционных сине-желтых цветах. Также спортивные костюмы будут иметь "зимние" особенности – белые элементы в разных частях формы. В новых комплектах украинские биатлонисты стартуют в австрийском Хохфильцене 8 декабря.

Накануне тренерский штаб сборной обновил составы мужской и женской команд. Ряды коллектива пополнили вчерашние юниоры – Виталий Мандзин и Александра Меркушина. Для обоих грядущий этап в Австрии станет дебютным на самом высоком уровне.

Фото: Новая форма сборной Украины по биатлону (t.me/UkranianBiathlonFederation)