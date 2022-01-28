Биатлон. Журок финишировала в топ-10 спринта на Чемпионате Европы: все результаты

Лучшей из украинок стала Юлия Журавок, продемонстрировала чистую стрельбу и финишировала седьмой с отставанием 39,8 секунд от победителя.

Также в зачетную зону попали Ольга Абрамова и Анастасия Меркушина. Абрамова допустила один промах и финишировала на 28-й позиции. У Меркушиной было три промаха, что не позволило ей подняться выше 40-й позиции.

Вновь провалила гонку легендарная Вита Семеренко, допустив три упущения на стрельбе стоя Вита финишировала только 51-ю. Валерия Дмитренко с четырьмя промахами стала 78-й и не попала в гонку преследования.

Победительницей стала норвежка Рагнильд Фемштейневик. Серебро и бронза у немок – Франциски Хильдебранд и Янины Хеттих.

Завтра Чемпионат Европы продолжится гонками на переслуживание. Мужчины выйдут на старт в 11:30, а женщины в 14:30.

Спринт. Женщины

1. Рагнильд Фемштейневик (Норвегия) (0+0) 21:52,7

2. Франциска Хильдебранд (Германия) (0+0)+3,7

3. Янина Хеттих (Германия) (0+1)+25,9

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7. Юлия Журавок (Украина) (0+0) +39,8

28. Ольга Абрамова (Украина) (0+1) +1:32,7

40. Анастасия Меркушина (Украина) (1+2) +2:01,4

51. Вита Семеренко (Украина) (0+3) +2:22,7

78. Валерия Дмитренко (Украина) (2+2) +3:38,9