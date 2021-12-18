Биатлон. Украинцы не смогли попасть в зачетную зону гонки-преследования в Анси

Украинская мужская сборная на этапе в Анси была представлена резервным составом. Несмотря на это в преследование смогли пробиться Лесюк и Тищенко. Они стартовали 46-м и 55-м соответственно. Тищенко смог улучшить свою позицию и с двумя промахами финишировал 51-м. Лесюк провалил последние две стрельбы, где допустил 5 промахов, и стал предпоследним 59-м.

Победу одержал местный биатлонист Кентен Фийон Майе. Он продемонстрировал идеальную гонку с нулями в графе промахов и смог подняться на первое место с четвертой стартовой позиции. Второе место сохранил россиянин Эдуард Латыпов, третий - норвежец Ветле Кристиансен.

1. Кантен Фийон Майе (0+0+0+0) 30:58,3

2. Эдуард Латыпов (0+1+1+0) +16,1

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+0+0) +16,2

...

51. Артем Тищенко (0+0+1+1) +4:43,4

59. Тарас Лесюк (0+0+3+2) +6:52,5

Завтра состоится заключительная мужская гонка этого календарного гонка - масс-старт. Но она пройдет без украинцев. А вот в женском масс-старте выступят сразу две украинки - Елена Билосюк и Дарья Блашко.

Женский масс-старт начнется в 13:45, мужской - в 15:45.