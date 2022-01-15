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Биатлон. Украинцы остановились вблизи от подиума в мужской эстафете Рупольдинга

Автор: Игорь Литвиненко

В немецком Рупольдинге завершилась мужская биатлонная эстафета шестого этапа Кубка мира. Украинцам немного не хватило, чтобы зацепиться за медали - "желто-синие" финишировали шестыми.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Уже на первом этапе Украина показала, что будет претендовать на медали. Артем Прима после первого огневого рубежа вышел на третьем места, правда во время второй стрельбы использовал два дополнительных патрона и на передаче эстафеты был шестым.

Но капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный продемонстрировал отличную скорость и неплохую стрельбу - лишь один дополнительный патрон на лежке. В итоге на третий этап Украина ушла второй.

Богдан Цимбал, который бежал третьим, немного потерял, передав эстафету четвертым - у него был лишь один промах, но не очень удался ход.

На заключительном этапе за Украину бежал Антон Дудченко. Он не смог пройти "чисто" огневые рубежи, да и по скорости украинец не был достаточно быстрым. В итоге он потерял еще три позиции и финишировал на шестом месте. Без медалей, но с цветочной церемонией.

Победу одержала сборная России, второе место у Германии, третья - Беларусь.

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Биатлон