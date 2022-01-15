Біатлон. Українці зупинилися поблизу від подіуму в чоловічій естафеті Рупольдингу

У німецькому Рупольдингу завершилася чоловіча біатлонна естафета шостого етапу Кубка світу. Українцям трохи не вистачило, щоб зачепитися за медалі - "жовто-сині" фінішували шостими.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Вже на першому етапі Україна показала, що претендуватиме на медалі. Артем Прима після першого вогневого рубежу вийшов на третьому місця, правда під час другої стрільби використовував два додаткових патрона і на передачі естафети був шостим.
Але капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний продемонстрував відмінну швидкість і непогану стрілянину - лише один додатковий патрон на лежанні. У підсумку на третій етап Україна пішла другий.
Богдан Цимбал, який втік третім, трохи втратив, передавши естафету четвертим - у нього був лише один промах, але не дуже вдався хід.
На заключному етапі за Україну біг Антон Дудченко. Він не зміг пройти "чисто" вогневі рубежі (два промахи), та й по швидкості українець не був достатньо швидким. В підсумку він втратив ще три позиції, фінішувавши шостим.
Перемогу одержала збірна Росії, друге місце у Німеччини, третя - Білорусь.