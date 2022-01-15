RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Біатлон. Українці зупинилися поблизу від подіуму в чоловічій естафеті Рупольдингу

Автор: Ігор Литвиненко

У німецькому Рупольдингу завершилася чоловіча біатлонна естафета шостого етапу Кубка світу. Українцям трохи не вистачило, щоб зачепитися за медалі - "жовто-сині" фінішували шостими.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Вже на першому етапі Україна показала, що претендуватиме на медалі. Артем Прима після першого вогневого рубежу вийшов на третьому місця, правда під час другої стрільби використовував два додаткових патрона і на передачі естафети був шостим.

Але капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний продемонстрував відмінну швидкість і непогану стрілянину - лише один додатковий патрон на лежанні. У підсумку на третій етап Україна пішла другий.

Богдан Цимбал, який втік третім, трохи втратив, передавши естафету четвертим - у нього був лише один промах, але не дуже вдався хід.

На заключному етапі за Україну біг Антон Дудченко. Він не зміг пройти "чисто" вогневі рубежі (два промахи), та й по швидкості українець не був достатньо швидким. В підсумку він втратив ще три позиції, фінішувавши шостим.

Перемогу одержала збірна Росії, друге місце у Німеччини, третя - Білорусь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон