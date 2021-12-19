ru ua
Вс, 19 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Биатлон. Украинки не смогли показать хорошие результаты в первом масс-старте сезона

Новина українською →
Анси, Воскресенье 19 декабря 2021 14:23
Биатлон. Украинки не смогли показать хорошие результаты в первом масс-старте сезона Фото: Дарья Блашко стала лучшей среди украинок с 26-м результатом (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 19 декабря, во французском Анси состоялся первый масс-старт биатлонного сезона. В женской гонке участвовали сразу три украинки - Елена Билосюк, Дарья Блашко и Юлия Джима, но никто из них не смог показать успешные результаты.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Изначально в масс-старте должна была выступать лишь Билосюк, но из-за отказа от гонки сразу пяти биатлонисток, в тридцатку попали также Блашко и Джима. Однако удачной эту гонку для украинок назвать нельзя.

Лучший результат среди украинок у Блашко, которая на каждом из рубежей допустила по одному промаху и финишировала 26-й. Джима абсолютно провалила последнюю стрельбу, допустив пять промахов. В целом она семь раз стреляла в "молоко" и финишировала 28-й. Билосюк накануне гонки сетовала на плохое состояние и как результат оказалась последней тридцатой при четырех промахах.

Победу одержала шведка Эльвира Эберг. Второе место у француженки Жюли Симон, третья - россиянка Кристина Резцова.

Также сегодня в 15:45 состоится мужской масс-старт. Украинцы в этой гонке выступать не будут. Отметим, это последний этап биатлонного Кубка мира в этом календарном году. Следующий этап пройдет 6-9 января в немецком Оберхофе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Пидгрушная Биатлон
NEWS
На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением
На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах