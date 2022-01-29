Биатлон. Украинки за пределами топ-20 женского персьюта на Чемпионате Европы: результаты гонки

В немецком Арбере проходит Чемпионат Европы по биатлону. Женщины пробежали гонку преследования.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Надежды на медаль для сборной Украины были связаны с стартовавшей седьмой с отставанием от подиума в 14 секунд Юлией Журавок. Однако Юлия не смогла справиться с ветреной погодой и настреляла целых девять кругов штрафа, и как итог только 37 место на финише.
Ольга Абрамова получше справилась со стрельбой, совершив шесть промахов, что позволило ей подняться с 28-го места на 21-е. Анастасия Меркушина и Вита Семеренко не вышли на старт персьюта, чтобы лучше подготовиться к завтрашним эстафетам.
Чемпионкой Европы в гонке преследования стала – молдавская биатлонистка Алина Стремоус. Она дописала всего четыре промаха и поднялась с четвертой позиции на первую. Второй стала немка Янина Хеттих, разменявшая третье стартовое место на второе финишное. Бронзу завоевала норвежка Дженни Энодд, стартовавшая аж 13-ю.
Завтра на Чемпионате Европы пройдет последний соревновательный день. В 11:30 стартует смешанная эстафета, а в 14:30 одиночная смешанная эстафета.
Гонка преследования. Женщины:
1. Алина Стремоус (Молдова) (0+1+2+1) 30:39,2
2. Янина Хеттих (Германия) (0+1+1+3) +17,7
3. Дженни Энодд (Норвегия) (0+0+2+2)+26,8
...
21. Ольга Абрамова (Украина) (2+2+1+1) +2:56,8
37. Юлия Журавок (Украина) (2+2+2+3) +3:51,8
DNS Анастасия Меркушина (Украина)
DNS Вита Семеренко (Украина)
Напомним, что сегодня прошла гонка преследования у мужчин. Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс, лучший из украинцев Виталий Труш замкнул топ-20.