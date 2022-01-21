Біатлон. Українки не потрапили в топ-30 індивідуальної гонки: всі результати

В італійському Антхольці проходить 7-й етап Кубка світу. Жінки пробігли індивідуальну гонку, дві українські біатлоністки потрапили в залікову зону. Найвище у фінішному протоколі розташувалась Ірина Петренко, яка посіла 32-у позицію.

На старт не вийшли заявлені на гонку Олена Білосюк та Дар’я Блашко. Олена відпочивала перед завтрішньою естафетою, а Дар’я готується до Олімпійських ігор.

Таким чином на старт вийшло лише 3 українки. Найвище фінішувала Ірина Петренко, яка попри 2 штрафні хвилини зуміла фінішувати в заліковій зоні, ставши 32-ю. Анастасія Меркушина стала 37-ю, маючи в своєму пасиві 3 хвилини штрафу. провалила гонку лідер української збірної Юлія Джима, після точної стрільби на першому вогневому рубежі, Юлія допустила 7 промахів на інших стрільбах та фінішувала на 80-й позиції.

В загальному заліку зберігає лідерство норвежка Марте Олсбю Ройселанд, краща з українок - Юлія Джима йде на 31-у місці.

Завтра о 13:50 відбудеться чоловічий мас-старт, а о 16:00 жіноча естафета.

Індивідуальна гонка. Жінки

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) (0+0+1+0) 42:20,6

2. Жюлья Сімон (Франція) (0+0+1+1)+51,1

3. Мона Брурссон (Швеція) (0+0+1+1) +1:37,2

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32. Ірина Петренко (Україна) (1+1+0+0) +4:46,0

37. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0+1+2) +4:59,0

80. Юлія Джима (Україна) (0+2+2+3) +8:26,1