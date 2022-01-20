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Биатлон. Украинцы провалили индивидуальную гонку в Антхольце: все результаты

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Антхольц, Четверг 20 января 2022 18:06
Биатлон. Украинцы провалили индивидуальную гонку в Антхольце: все результаты Фото: Антон Дудченко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В итальянском Антхольце начался 7-й этап Кубка мира. Мужчины пробежали индивидуальную гонку, к сожалению, украинским биатлонистам не удалось показать приличный результат. Выше всего в финишном протоколе расположился Антон Дудченко, занявший 47-ю позицию.

Детальнее о гонке – в материале РБК-Украина.

В индивидуальной гонке не стартовал лидер украинской сборной Дмитрий Пидручный, которому тренеры предоставили отдых для лучшей подготовки к эстафете. Пять других украинских биатлонистов соревновались за очковую зону, однако ни одному не удалось в нее попасть.

Лучше всего провел гонку Антон Дудченко, допустивший четыре промаха на стрельбе и занявший 47-е место. Другие украинские биатлонисты тоже не справились со стрельбой и финишировали еще ниже: Артем Тищенко (55), Богдан Цымбал (62), Артем Прима (64), Тарас Лесюк (91).

Победу одержал россиянин Антон Бабиков, единственный биатлонист, прошедший гонку без промахов. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третьим стал россиянин Саид Халили.

В общем зачете продолжает лидировать француз Кантен Фийон-Майе. Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный располагается на 32-й позиции.

Завтра в 15:15 состоится женская индивидуальная гонка.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Антон Бабиков (Россия) (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тарьей Бе (Норвегия) (0+0+0+2) +9,7

3. Саид Халили (Россия) (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (Украина) (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (Украина) (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цымбал (Украина) (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Прима (Украина) (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (Украина) (2+2+2+1) +9:59,7

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