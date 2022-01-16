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Біатлон. Українка Джима поліпшила результат відразу на 13 позицій в переслідуванні Рупольдингу

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Рупольдинг, Неділя 16 січня 2022 14:20
Біатлон. Українка Джима поліпшила результат відразу на 13 позицій в переслідуванні Рупольдингу Фото: кращою серед українок стала Юлія Джима (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

У німецькому Рупольдингу завершилася остання біатлонна гонка у жінок шостого етапу Кубка світу. Перемогу в переслідуванні здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд, кращою серед українок стала Юлія Джима з 23-м результатом.

Детальніше про гонку - в матеріалі РБК-Україна.

Джима мала 37-й стартовий номер і починала гонку з відставанням в 1 хвилину і 46 секунд. Щоправда, троє біатлоністок перед українкою не вийшли на старт. Незважаючи на 3 промахи Джима показала 19-й результат по швидкості і змогла поліпшити свої позиції.

Ще одна українка, яка вийшла на гонку - Ірина Петренко, також піднялася на 8-му позицій, порівняно зі стартовим номером, і фінішувала 33-ю. Вона була більш точною, ніж Джима, допустивши лише один промах, але показала не найкращу швидкість.

А ось Валентина Семеренко, яка також за підсумками спринту завоювала право на участь у переслідуванні, на старт не вийшла.

Перемогу ж впевнено здобула новержка Ройселанд. Вона стартувала другою з 22-секундним відставанням від шведки Ельвіри Еберг, але змогла ідеально пройти вогневі рубежі, показавши чотири нулі і привізши на фініші 20 секунд переваги тій же шведці. Друге і третє місця зайняли сестри Ельвіра і Ханна Еберг.

Результат:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) 30:55,0

2. Ельвіра Карін Еберг (1+1+0+0) +20,8

3. Ханна Эберг (0+0+0+1) +32,4

...

24. Юлія Джима (1+1+0+1) +2:37,3

33. Ірина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7

За підсумками гонки Джима заробила 17 залікових очок, Петренко - 8. Лідером індивідуального заліку Кубка світу є Ройселанд - 651 бал. Друга Ельвіра Еберге - 563, третя Дзінара Алімбекава - 499. Найкращою серед українок залишається Джима - 30-е місце та 147 очок.

Нагадаємо, завершиться шостий етап Кубка світу у Рупольдингу чоловічим переслідуванням. Старт гонки о 15:45. Україну представлятимуть одразу чотири біатлоністи, які вибороли місця за підсумками спринту - Дмитро Підручний (7-й стартовий номер), Богдан Цимбал (17), Артем Пріма (22) та Антон Дудченко (26).

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