Биатлон. Пидручный седьмой, еще трое украинцев в топ-30 спринта Рупольдинга: лучшая гонка сезона
В немецком Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка шестого этапа биталонного Кубка мира. Сразу четверо украинцев попали в топ-30, а Дмитрий Пидручный и вовсе остановился в шаге от цветочной церемонии - у него седьмое место.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Гонка проходила при отличных погодных условиях. Поэтому в первой десятке сразу шестеро биатлонистов с нулем в графе промахов и ни одного с более чем одним штрафом. Лучший результат среди украинцев у Дмитрия Пидручного, который с одним промахом показал седьмой результат, отстав от лидера на менее чем 50 секунд.
Также в первую тридцатку попали Богдан Цимбал (17 место), Артем Прима (22) и Антон Дудченко (26). У всех троих также по одному промаху.
Единственным украинцем, который оказался не только за пределами зачетной зоны, но и не пробился в гонку-преследование, стал Артем Тищенко. Он допустил два промаха на последнем огневом рубеже и финишировал 90-м.
Победу в спринте одержал француз Кантен Фийон Майе, второе место у немца Бенедикта Долля, третий - белорус Антон Смольский.
В итоге Пидручный, Цимбал, Прима и Дудченко заработали 36, 24, 19 и 15 баллов соответственно и выступят в воскресенье в гонке-преследовании.
В Кубке наций наши биатлонисты набрали 379 баллов, что является пока лучшим результатом сезона. Наша команда остается на седьмом месте. В индивидуальном зачете лучшим среди украинцев остается Пидручный - 31 место.
Результаты спринта:
1. Кантен Фийон Майе (0+0) 23:23,7
2. Бенедикт Долль (0+0) +7,2
3. Антон Смольский (0+1) +32,1
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7. Дмитрий Пидручный (0+1) +47,1
17. Богдан Цымбал (0+1) +1:01,8
22. Артем Прима (0+1) +1:06,9
26. Антон Дудченко (1+0) +1:15,1
90. Артем Тищенко (0+2) +2:36,7
Завтра в Рупольдинге состоится женская эстафета. Старт в 15:30. Мужская эстафетная гонка пройдет в субботу, 15 января. В воскресенье шестой этап Кубка мира завершится гонками-преследования.