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Биатлон. Украина осталась без медалей на Чемпионате Европы: результаты сингл-микста

Автор: РБК-Украина

В немецком Арбере проходит Чемпионат Европы по биатлону. Команды пробежали одиночную смешанную эстафету.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сборную Украины в гонке представляли Денис Насыко и Вита Семеренко. У украинских биатлонистов гонка не сдалась с самого начала. Насыко на стрельбе стоя заработал четыре круга штрафа и передал эстафету 11-м. Вита Семеренко повторила "подвиг" своего напарника и заработала четыре круга на стойке и передала эстафету на 17-й позиции. Дальше наши спортсмены уже не зарабатывали круги штрафа, но смогли подняться только на седьмое место.

Победили в гонке русские биатлонисты. Серебро получили французы, а бронзу – немцы.

Чемпионат Европы по биатлону завершился, сборная Украины закончила чемпионат, не одержав ни одной медали.

Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (1+7) 39:10,5
2. Франция (4+10)+1:01,4
3. Германия (3+14) +1:34,1
...
7. Украина (8+14) +3:53,6

Напомним, что ранее прошла классическая смешанная эстафета. Победу в гонке завоевала команда Норвегии, а Украина финишировала на восьмой позиции.

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БиатлонЧемпионат Европы