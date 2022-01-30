Біатлон. Україна залишилась без медалей на Чемпіонаті Європи: результати сингл-міксту

В німецькому Арбері проходить Чемпіонат Європи з біатлону. Команди пробігли одиночну змішану естафету.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Збірну України в гонці представляли Денис Насико та Віта Семеренко. В українських біатлоністів гонка не задалась з самого початку. Насико на стрільбі стоячи заробив чотири кола штрафу та передав естафету 11-м. Віта Семеренко повторила "подвиг" свого напарника і також заробила чотири кола на стійці й передала естафету на 17-й позиції. Далі наші спортсмени вже не заробляли кіл штрафу, але змогли піднятись лише на сьоме місце.
Перемгли в гонці російські біатлоністи. Срібло здобули французи, а бронзу - німці.
Чемпіонат Європи з біатлону завершився, збірна України закінчила чемпіонат не здобувши жодної медалі.
Одиночна змішана естафета
1. Росія (1+7) 39:10,5
2. Франція (4+10) +1:01,4
3. Німеччина (3+14) +1:34,1
...
7. Україна (8+14) +3:53,6
Нагадаємо, що раніше пройшла класична змішана естафета. Перемогу в гонці здобула команда Норвегії, а Україна фінішувала на восьмій позиції.