Биатлон. Украина финишировала за пределами топ-10 в женской эстафете: результаты гонки

В итальянском Антхольце проходит 7-й этап Кубка мира. Женщины пробежали эстафетную гонку. Украинская команда заняла 11 место.
Подробнее о гонке – в материале РБК-Украина.
В Антхольце прошла женская эстафета. За Украину на первом этапе бежала Валентина Семеренко. Допустив три промаха на стрельбе лежа, стойку Валентина прошла чисто и передала десятой эстафету с отставанием 39,3 секунды. На втором этапе Дарья Блашко использовала по одному дополнительному патрону на каждой стрельбе и передала эстафету на 13-й позиции с отставанием 1,26 минуты.
Анастасия Меркушина чисто отстрелялась лежа, но на стрельбе стоя заработала штрафной круг и передала эстафету 12-й с отставанием 1,01 минуты. Финишером в нашей команде была Елена Билосюк, которая использовала два запасных патрона на стойке и финишировала на 11-й позиции.
Эстафета. Женщины
1. Норвегия (1+10) 1:12:54,1
2. Россия (3+12)+24,6
3. Франция (0+13)+32,6
...
11. Украина (1+10) +1:50,9
Напомним, что сегодня состоялся масс-старт у мужчин. Победителем стал Бенедикт Долль из Германии.
На прошлом этапе в Рупольдинге женскую эстафету выиграли шведки, сборная Украины тогда финишировала на 9-й позиции.