Биатлон. Украина финишировала за пределами топ-10 в женской эстафете: результаты гонки

В Антхольце прошла женская эстафета. За Украину на первом этапе бежала Валентина Семеренко. Допустив три промаха на стрельбе лежа, стойку Валентина прошла чисто и передала десятой эстафету с отставанием 39,3 секунды. На втором этапе Дарья Блашко использовала по одному дополнительному патрону на каждой стрельбе и передала эстафету на 13-й позиции с отставанием 1,26 минуты.

Анастасия Меркушина чисто отстрелялась лежа, но на стрельбе стоя заработала штрафной круг и передала эстафету 12-й с отставанием 1,01 минуты. Финишером в нашей команде была Елена Билосюк, которая использовала два запасных патрона на стойке и финишировала на 11-й позиции.

Эстафета. Женщины

1. Норвегия (1+10) 1:12:54,1

2. Россия (3+12)+24,6

3. Франция (0+13)+32,6

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11. Украина (1+10) +1:50,9