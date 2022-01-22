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Біатлон. Україна фінішувала за межами топ-10 в жіночій естафеті: результати гонки

Автор: РБК-Україна

В італійському Антхольці проходить 7-й етап Кубка світу. жінки пробігли естафетну гонку. Українська команда посіла 11-е місце.

Детальніше про гонку – в матеріалі РБК-Україна

В Антхольці відбулась жіноча естафета. За Україну на першому етапі бігла Валентина Семеренко. Допустивши три промахи на стрільбі лежачи, стійку Валентина пройшла чисто і передала естафету десятою з відставанням 39,3 секунди. На другому етапі Дар’я Блашко використала по одному додатковому патрону на кожній стрільбі й передала естафету на 13-й позиції з відставанням 1,26 хвилини. Анастасія Меркушина чисто відстрілялась лежачи, але на стрільбі стоячи заробила штрафне коло і передала естафету 12-ю з відставанням 1,01 хвилини. Фінішером в нашій команді була Олена Білосюк, яка використала два запасні патрони на стійці та фінішувала на 11-й позиції.

Перемогли в гонці норвежки, другими стали росіянки. За трете місце боролись команди Франції та Італії, і лише фотофініш віддав перевагу француженкам.

Етап в Антхольці завершиться завтра двома гонками. Чоловіча естафета розпочнеться в 13:15, а жіночий мас-старт о 16:15.

Естафета. Жінки
1. Норвегія (1+10) 1:12:54,1
2. Росія (3+12) +24,6
3. Франція (0+13) +32,6
...
11. Україна (1+10) +1:50,9

Нагадаємо, що сьогодні відбувся мас-старт у чоловіків. Переможцем став Бенедікт Долль з Німечччини.

На минулому етапі в Рупольдингу жіночу естафету виграли шведки, збірна України тоді фінішувала на 9-й позиції.

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