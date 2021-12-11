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Биатлон. Пидручный сохранил место в топ-20 гонки-преследования в Хохфильцене

Новина українською →
Хохфильцен, Суббота 11 декабря 2021 13:56
Биатлон. Пидручный сохранил место в топ-20 гонки-преследования в Хохфильцене Фото: Дмитрий Пидручный финишировал на 16-м месте (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская биатлонная гонка-преследование третьего этапа Кубка мира. Лучшем среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который финишировал на 16-м месте.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Лучший в спринте среди украинцев Артем Прима на старт не вышел. Пидручный же стартовал с 18-го места и после двух огневых рубежей шел седьмым с нулем промахов. Однако на двух последних стрельбах украинец допустил по одному промаху и опустился на 16-е место.

Также в гонке участвовали еще двое украинцев - Антон Дудченко и Артем Тищенко. Каждый из них допустил по два промаха и завершили гонку на 30-м и 45-м местах соответственно.

Победителями преследования стали французы, которые заняли все три места на пьедестале. Первое место у Кантена Фиона Майе, второй - Эмильен Жаклен, третий - Симон Дестье.

Все результаты украинцев:

16. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +55,4

30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58,2

45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18,0

Биатлон. Пидручный сохранил место в топ-20 гонки-преследования в Хохфильцене

Напомним, также сегодня в Хохфильцене состоится женская эстафета. Старт в 15:15. Покажет гонку UA: Перший.

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