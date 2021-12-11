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Біатлон. Підручний зберіг місце в топ-20 гонки-переслідування в Хохфільцені

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Хохфільцен, Субота 11 грудня 2021 13:56
Біатлон. Підручний зберіг місце в топ-20 гонки-переслідування в Хохфільцені Фото: Дмитро Підручний фінішував на 16-му місці (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

В австрійському Хохфільцені завершилася чоловіча біатлонна гонка-переслідування третього етапу Кубка світу. Найкращому серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував на 16-му місці.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Найкращий у спринті серед українців Артем Прима на старт не вийшов. Підручний же стартував з 18-го місця і після двох вогневих рубежів йшов сьомим з нулем промахів. Однак на двох останніх стрільбах українець допустив по одному промаху і опустився на 16-е місце.

Також у гонці брали участь ще двоє українців-Антон Дудченко та Артем Тищенко. Кожен з них допустив по два промахи і завершили гонку на 30-му і 45-му місцях відповідно.

Переможцями переслідування стали французи, які зайняли всі три місця на п'єдесталі. Перше місце у Кантена Фіона Майє, другий-Емільєн Жаклен, третій - Симон Дестьє.

Всі результати українців:

16. Дмитро Підручний (0+0+1+1) +55,4

30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58,2

45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18,0

Біатлон. Підручний зберіг місце в топ-20 гонки-переслідування в Хохфільцені

Нагадаємо, також сьогодні у Хохфільцені відбудеться жіноча естафета. Старт о 15:15. Покаже перегони UA: Перший.

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