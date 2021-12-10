Биатлон. Два украинца финишировали в топ-20 спринта третьего этапа Кубка мира: результаты

В австрийском Хохфильцене состоялась мужская спринтерская гонка третьего биатлонного этапа Кубка мира. Сразу два украинца попали в топ-20.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который финишировал на 17-м месте с нулем промахов, за что заработал 24 очка в зачете Кубка мира. Следом за ним на 18-й позиции расположился Дмитрий Пидручный, который допустил два промаха и +23 очка.

Также неплохой результат показал Антон Дудченко - он 27-й с одним промахом (+14 очков). Помимо этого в топ-60, которое дает право участвовать в гонке-преследовании, попал и Артем Тищенко с 48-м результатом - у него один промах.

Победу в спринте одержал немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он с одним промахом прошел дистанцию за 26:05. Второе место у шведа Мартина Понсилуомы, третье - у белоруса Антона Смольского.

Гонка-преследование состоится завтра, 11 декабря. Старт в 13:15.

Все результаты спринта среди украинцев:

17. Артем Прима (0+0) +54,3

18. Дмитрий Пидручный (1+1) +55,6

27. Антон Дудченко (0+1) +1:10,1

48. Артем Тищенко (1+0) +1:40,0

89. Богдан Цымбал (0+3) +2:47,9

Также сегодня состоится женский спринт. Начало гонки в 15:15.