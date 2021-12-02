Биатлон. Лишь одна украинка попала в зачетную зону по итогам спринта второго этапа Кубка мира

Сегодня, 2 декабря, состоялась первая гонка второго этапа Кубка мира по биатлону. В женском спринте лишь две украинки смогли попасть в топ-60 и пробиться в масс-старт - Юлия Джима и Дарья Блажко.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Лучший результат среди украинок у Юлии Джимы, которая заняла итоговое 19-е место с одним кругом штрафа. Эта позиция принесла ей 22 зачетных очка. Она стала единственной украинкой в зачетной зоне.
А вот в топ-60 попала еще две украинки - Дарья Блажко, для которой эта гонка стала первой в карьере на этапе Кубка мира, и Валентина Семеренко. Таким образом в масс-старте, который состоится в субботу, 4 декабря, примут участие три представительницы Украины.
Победу в гонке одержала австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая прошла дистанцию в 7,5 км без единого промаха, показав время - 19:30,2. Второе место у Эльвиры Эберг (1+1) +12,5 отставания, третья - Анна Сола из Беларуси (0+1) +14,4.
Все результаты украинок:
19. Юлия Джима (0+1) +59,6
49. Дарья Блашко (0+1) +1:50,7
60. Валя Семеренко (0+1) +2:04,9
66. Елена Билосюк (0+2) +2:18,6
77. Вита Семеренко (1+0) +2:31,9
Отметим, сегодня также состоится спринтерская гонка у мужчин. Старт в 17:30.
Напомним, на первом этапе в спринте также лишь одна украинка смогла попасть в зачетную зону. Тогда 24-е место заняла Елена Биласюк (Пидгрушная).
В индивидуальной гонке лучший результат был у Валентины Семеренко - 17-е место.