Биатлон. Лишь одна украинка попала в зачетную зону по итогам спринта второго этапа Кубка мира

Сегодня, 2 декабря, состоялась первая гонка второго этапа Кубка мира по биатлону. В женском спринте лишь две украинки смогли попасть в топ-60 и пробиться в масс-старт - Юлия Джима и Дарья Блажко.

Лучший результат среди украинок у Юлии Джимы, которая заняла итоговое 19-е место с одним кругом штрафа. Эта позиция принесла ей 22 зачетных очка. Она стала единственной украинкой в зачетной зоне.

А вот в топ-60 попала еще две украинки - Дарья Блажко, для которой эта гонка стала первой в карьере на этапе Кубка мира, и Валентина Семеренко. Таким образом в масс-старте, который состоится в субботу, 4 декабря, примут участие три представительницы Украины.

Победу в гонке одержала австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая прошла дистанцию в 7,5 км без единого промаха, показав время - 19:30,2. Второе место у Эльвиры Эберг (1+1) +12,5 отставания, третья - Анна Сола из Беларуси (0+1) +14,4.

Все результаты украинок:

19. Юлия Джима (0+1) +59,6

49. Дарья Блашко (0+1) +1:50,7

60. Валя Семеренко (0+1) +2:04,9

66. Елена Билосюк (0+2) +2:18,6

77. Вита Семеренко (1+0) +2:31,9

Отметим, сегодня также состоится спринтерская гонка у мужчин. Старт в 17:30.