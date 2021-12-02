Біатлон. Лише одна українка потрапила в залікову зону за підсумками спринту другого етапу Кубка світу

Сьогодні, 2 грудня, відбулася перша гонка другого етапу Кубка світу з біатлону. У жіночому спринті лише дві українки змогли потрапити в топ - 60 і пробитися в мас-старт - Юлія Джима і Дар'я Блашко.

Кращий результат серед українок у Юлії Джими, яка посіла підсумкове 19-е місце з одним колом штрафу. Ця позиція принесла їй 22 залікових очки. Вона стала єдиною українкою в заліковій зоні.

А ось в топ-60 потрапила ще дві українки - Дар'я Блашко, для якої ця гонка стала першою в кар'єрі на етапі Кубка світу, і Валентина Семеренко. Таким чином у мас-старті, який відбудеться в суботу, 4 грудня, візьмуть участь три представниці України.

Перемогу в гонці здобула австрійка Ліза Тереза Хаузер, яка пройшла дистанцію в 7,5 км без єдиного промаху, показавши час - 19:30,2. Друге місце у Ельвіри Еберг (1+1)+12,5 відставання, третя - Анна Сола з Білорусі (0+1) + 14,4.

Всі результати українок:

19. Юлія Джима (0+1) + 59,6

49. Дар'я Блашко (0+1) +1:50,7

60. Валя Семеренко (0+1) +2: 04,9

66. Олена Білосюк (0+2) + 2:18,6

77. Віта Семеренко (1+0) +2: 31,9

Зазначимо, сьогодні також відбудуться спринтерські перегони у чоловіків. Старт о 17:30.