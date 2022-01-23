Биатлон. Украина финиширует в топ-6 мужской эстафеты: результаты гонки

В Антхольце прошла мужская эстафета. За Украину на первом этапе бежал Богдан Цимбал. Допустив по одному промаху на каждой стрельбе, Богдан неплохо выглядел быстротой на дистанции и передал седьмым эстафету с отставанием 28,8 секунды. На втором этапе Дмитрий Подручный использовал два запасных патрона на лежке, но точная стрельба стоя и классная скорость помогли Дмитрию поднять сборную и передать эстафету на 5-й позиции с отставанием 24,1 секунды.

На третьем этапе Антон Дудченко с одним промахом отстрелялся лежа, но на стрельбе стоя Антон использовал целых три дополнительных патрона и передал эстафету 7-м с отставанием 2,02 минуты. Финишером в нашей команде был Артем Прима, использовавший три запасных патрона на стрельбах и поднявший команду на 6-е место.

Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми оказались россияне, а третье место заняла немецкая сборная.

Этап в Антхольце сегодня завершится женским масс-стартом, который начнется в 16.15. Сборную Украины в гонке будет представлять Юлия Джима.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7

2. Россия (1+12) +1:57,2

3. Германия (0+4) +2:04,4

4. Франция (0+7) +2:20,5

5. Канада (1+8) +2:31,5

6. Украина (0+11) +2:38,7