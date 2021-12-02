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Биатлон. Двое украинцев прошли в масс-старт второго этапа Кубка мира, Пидручный в зачетной зоне

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Эстерсунд , Четверг 02 декабря 2021 19:05
Биатлон. Двое украинцев прошли в масс-старт второго этапа Кубка мира, Пидручный в зачетной зоне Фото: Дмитрий Пидручный показал лучший результат в спринте среди украинцев (facebook.com/biathlon.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В шведском Эстерсунде состоялась спринтерская мужская гонка второго этапа Кубка мира. Лишь один украинец - Дмитрий Пидручный, смог финишировать в зачетной зоне.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Пидручный прошел гонку с 23-м результатом - у него один промах и +1:19.2 отставания от лидера. За эту позицию украинец получит 18 зачетных баллов.

В топ-60 помимо Пидручного попал и Антон Дудченко - у него 2 промаха и +1:53.1 отставания. Отметим, топ-60 биатлонистов спринта примут участие в гонке-преследовании, которая состоится в воскресенье, 5 декабря.

Первое место в гонке занял швед Себастьян Самуэльссон, второе и третье места у французов Эмильена Жаклина и Кентена Фийо-Майе.

Биатлон. Двое украинцев прошли в масс-старт второго этапа Кубка мира, Пидручный в зачетной зоне

Все результаты украинцев:

23. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:19,2

44. Антон Дудченко (1+1) +1:53,1

76. Артем Прима (0+1) +2:37,1

93. Богдан Цымбал (2+1) +3:07,2

93. Тарас Лесюк (0+1) +3:07,2

Напомним, в женском спринте второго этапа Кубка мира Юлия Джима смогла попасть в топ-20.

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