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Біатлон. Двоє українців пройшли в мас-старт другого етапу Кубка світу, Підручний в заліковій зоні

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Естерсунд , Четвер 02 грудня 2021 19:05
Біатлон. Двоє українців пройшли в мас-старт другого етапу Кубка світу, Підручний в заліковій зоні Фото: Дмитро Підручний показав найкращий результат у спринті серед українців (facebook.com/biathlon.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У шведському Естерсунді відбулася спринтерська чоловіча гонка другого етапу Кубка світу. Лише один українець-Дмитро Підручний, зміг фінішувати в заліковій зоні.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Підручний пройшов гонку з 23-м результатом - у нього один промах і +1:19.2 відставання від лідера. За цю позицію українець отримає 18 залікових балів.

У топ - 60 крім Підручного потрапив і Антон Дудченко - у нього 2 промахи і +1:53.1 відставання. Зазначимо, топ - 60 біатлоністів спринту візьмуть участь у гонці-переслідуванні, яка відбудеться в неділю, 5 грудня.

Перше місце в гонці зайняв швед Себастьян Самуельссон, друге і третє місця у французів Емільєна Жакліна і Кентена Фійо-Майє.

Біатлон. Двоє українців пройшли в мас-старт другого етапу Кубка світу, Підручний в заліковій зоні

Всі результати українців:

23. Дмитро Підручний (0+1) +1:19,2

44. Антон Дудченко (1+1) +1: 53,1

76. Артем Прима (0+1) +2: 37,1

93. Богдан Цимбал (2+1) +3: 07,2

93. Тарас Лесюк (0+1) +3: 07,2

Нагадаємо, в жіночому спринті другого етапу Кубка світу Юлія Джима змогла потрапити до топ-20.

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