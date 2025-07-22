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БФ "Надія" передав нову партію допомоги Держприкордонслужбі, - Дубіль

Вівторок 22 липня 2025 11:55
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БФ "Надія" передав нову партію допомоги Держприкордонслужбі, - Дубіль Фото: БФ "Надія" передав нову партію допомоги Держприкордонслужбі (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" передав чергову партію допомоги для Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову наглядової ради фонду, першого заступника голови комітету ВР з питань здоров’я нації Валерія Дубіля та співзасновницю фонду Віту Присяжнюк.

До складу вантажу увійшли мавіки, термінали Starlink, потужні зарядні станції, засоби зв’язку, спеціалізоване обладнання та комплекти вітамінів.

"Разом з командою фонду "Надія" ми системно підтримуємо військові підрозділи, зокрема прикордонників, які щодня перебувають на передовій. Це наш спільний обов’язок - посилювати їхні можливості та сприяти збереженню життя наших захисників", - наголосив Валерій Дубіль.

За його словами, допомога буде направлена до підрозділів, які виконують завдання на найбільш гарячих напрямках. В умовах активних бойових дій прикордонникам критично необхідні сучасні технічні засоби - від безпілотників до засобів живлення - для збереження боєздатності, оперативного реагування та захисту особового складу.

"Благодійний фонд "Надія" - один із партнерів, на яких ми завжди можемо розраховувати. Команда фонду регулярно доставляє допомогу як у бойові підрозділи прикордонників, так і в наші медичні установи. Це і мавіки, і РЕБ-системи, і Starlink, і зарядні станції. Ми щиро вдячні за співпрацю та стабільну підтримку", - підкреслив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

БФ &quot;Надія&quot; передав нову партію допомоги Держприкордонслужбі, - Дубіль

Ініціатива реалізована за підтримки Івана Дубіля, Іллі Дубіля, Євгена Довбні, Дмитра Довбні, Георгія Кравченка, Владлена Нікітіна, компанії 3D Tech, а також партнерських організацій зі США - Revival Foundation і LifeableHealth.

Як відомо, благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" регулярно виїжджає на фронт і передає допомогу військовим підрозділам, зокрема прикордонникам, які тримають рубежі на першій лінії.

З початку повномасштабної війни фонд передав сотні одиниць техніки: РЕБ-системи, безпілотники, генератори, Starlink, засоби зв’язку та енергозабезпечення. Паралельно надається підтримка і медичним підрозділам ДПСУ - лікарням, стабілізаційним пунктам, польовим шпиталям.

Станом на липень 2025 року здійснено понад 270 виїздів на передову, і лише за перше півріччя цього року Силам оборони передано понад 800 одиниць критично важливого обладнання і техніки.

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