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БФ "Надія" передал новую партию помощи Госпогранслужбе, - Дубиль

Вторник 22 июля 2025 11:55
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БФ "Надія" передал новую партию помощи Госпогранслужбе, - Дубиль Фото: БФ "Надія" передал новую партию помощи Госпогранслужбе (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" передал очередную партию помощи для Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу наблюдательного совета фонда, первого заместителя председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля и соучредительницу фонда Виту Присяжнюк.

В состав груза вошли мавики, терминалы Starlink, мощные зарядные станции, средства связи, специализированное оборудование и комплекты витаминов.

"Вместе с командой фонда "Надія" мы системно поддерживаем военные подразделения, в частности пограничников, которые ежедневно находятся на передовой. Это наш общий долг - усиливать их возможности и способствовать сохранению жизни наших защитников", - подчеркнул Валерий Дубиль.

По его словам, помощь будет направлена в подразделения, которые выполняют задачи на наиболее горячих направлениях. В условиях активных боевых действий пограничникам критически необходимы современные технические средства - от беспилотников до средств питания - для сохранения боеспособности, оперативного реагирования и защиты личного состава.

"Благотворительный фонд "Надія" - один из партнеров, на которых мы всегда можем рассчитывать. Команда фонда регулярно доставляет помощь как в боевые подразделения пограничников, так и в наши медицинские учреждения. Это и мавики, и РЭБ-системы, и Starlink, и зарядные станции. Мы искренне благодарны за сотрудничество и стабильную поддержку", - подчеркнул председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

БФ &quot;Надія&quot; передал новую партию помощи Госпогранслужбе, - Дубиль

Инициатива реализована при поддержке Ивана Дубиля, Ильи Дубиля, Евгения Довбни, Дмитрия Довбни, Георгия Кравченко, Владлена Никитина, компании 3D Tech, а также партнерских организаций из США - Revival Foundation и LifeableHealth.

Как известно, благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" регулярно выезжает на фронт и передает помощь военным подразделениям, в частности пограничникам, которые держат рубежи на первой линии.

С начала полномасштабной войны фонд передал сотни единиц техники: РЭБ-системы, беспилотники, генераторы, Starlink, средства связи и энергообеспечения. Параллельно оказывается поддержка и медицинским подразделениям ГПСУ - больницам, стабилизационным пунктам, полевым госпиталям.

По состоянию на июль 2025 года осуществлено более 270 выездов на передовую, и только за первое полугодие этого года Силам обороны передано более 800 единиц критически важного оборудования и техники.

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