БФ “Майбутнє – дітям” та Фонд Kepaky розпочали новий сезон Olympic Dreams за підтримки Першої Леді Кіпру

На честь офіційного відкриття другого сезону проєкту Olympic Dreams на Кіпрі у м. Лімасол відбувся благодійний захід від БФ “Майбутнє - дітям” та Фонду Kepaky.



Перша леді Республіки Кіпр Філіппа Карсера Крістодулідес та меценат, засновник проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко

З кіпрської сторони урочистості відвідали Перша Леді Кіпру Філіппа Карсера Крістодулідес, засновник Фонду Kepaky Андреас Софоклеус, голова Кіпрської спортивної організації (CSO) Андреас Міхайлідіс, президент Кіпрської футбольної асоціації Георгіос Кумас та членкиня правління Фонду Kepaky Крістіна Софоклеус.

Зі сторони України у заході взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Руслан Німчинський, меценат та засновник проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко, у відеозверненні з подякою Кіпру виступив президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт. Також захід відвідали віцепрезидент Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Олег Орєхов, депутат Ірпінської міської ради, військовослужбовець Олена Павлова, представники відділення НОК України в Київській області Карен Балаян та Олександра Старкова, CEO проєкту Olympic Dreams Олександра Новікова.

“Кіпр радо допомагає українським дітям та юним спортсменам, – відзначила у своїй промові перша леді Республіки Кіпр Філіппа Карсера Крістодулідес. – Ми завжди раді підтримати українських дітей, особливо у цей важкий час”.

В рамках проєкту Olympic Dreams на Кіпрі перебуває близько 150 дітей-спортсменів з постраждалих регіонів України. Вони представляють 6 видів спорту: дзюдо, тхеквондо, футбол, фехтування, художню гімнастику та легку атлетику.

“Ідея створення проєкту міжнародних спортивних таборів прийшла до нас весною 2022 року, коли ми зрозуміли, що наші спортсмени залишилися без спортивної інфраструктури, – розповів ініціатор проєкту Анатолій Бойко. – А спорт не пробачає пауз. Це стало рушійною точкою для започаткування таборів”.

Нинішній кемп – вже четвертий від початку дії проєкту. Кіпр, слідом за Грецією, став третьою країною, яка підтримала проєкт Olympic Dreams, та першою, що влаштовує спортивний табір другий раз поспіль. Всього за весь час близько 500 українських спортсменів пройшли тренування у безпечних умовах, змогли підготуватись до відповідальних турнірів та змагань й не раз підняти стяг України на міжнародній арені.

“Ми з нашим фондом вже вдруге підтримуємо українських дітей на Кіпрі, – зазначив засновник Фонду Kepaky Андреас Софоклеус, – і маємо плани масштабувати цю підтримку і на майбутнє”.

Перша зміна на Кіпрі проєкту Olympic Dreams відбувалася у січні-лютому цього року – тоді у спортивному таборі протягом двох місяців тренувалися 50 українських молодих дзюдоїстів.

Учасники благодійного заходу у Лімасолі мали можливість придбати українські сувеніри, всі виручені кошти за яких пішли на підтримку проєкту Olympic Dreams.



Ведучими урочистого заходу були відомі Марися Горобець та Володимир Остапчук.



Нагадаємо, проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams було започатковано у 2022 році за підтримки НОК Київської області, Посольства України в Грецькій Республіці та Республіці Кіпр, а також особистої ініціативи мецената БФ "Майбутнє — дітям" Анатолія Бойко. Головна мета проєкту – підтримка олімпійського резерву України.