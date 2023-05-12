БФ “Майбутнє – дітям” и Фонд Kepaky начали новый сезон Olympic Dreams при поддержке Первой Леди Кипра

В честь официального открытия второго сезона проекта Olympic Dreams на Кипре в г. Лимассол состоялось благотворительное мероприятие от БФ “Майбутнє - дітям” и Фонда Kepaky.

Первая леди Республики Кипр Филиппа Карсера Кристодулидес и меценат, основатель проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко

С кипрской стороны торжества посетили Первая Леди Кипра Филиппа Карсера Кристодулидес, основатель Фонда Kepaky Андреас Софоклеус, председатель Кипрской спортивной организации (CSO) Андреас Михайлидис, президент Кипрской футбольной ассоциации Георгиос Кумас и член правления Фонда Kepaky Кристина Софоклеус.

Со стороны Украины в мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Руслан Нимчинский, меценат и основатель проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко, в видеообращении с благодарностью Кипру выступил президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт. Также мероприятие посетили вице-президент Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Олег Орехов, депутат Ирпенского городского совета, военнослужащая Елена Павлова, представители отделения НОК Украины в Киевской области Карен Балаян и Александра Старкова, CEO проекта Olympic Dreams Александра Новикова.

"Кипр с радостью помогает украинским детям и юным спортсменам, - отметила в своем выступлении первая леди Республики Кипр Филиппа Карсера Кристодулидес, - Мы всегда рады поддержать украинских детей, особенно в это трудное время".

В рамках проекта Olympic Dreams на Кипре находится около 150 детей-спортсменов из пострадавших регионов Украины. Они представляют 6 видов спорта: дзюдо, тхэквондо, футбол, фехтование, художественную гимнастику и легкую атлетику.

"Идея создания проекта международных спортивных лагерей пришла к нам весной 2022 года, когда мы поняли, что наши спортсмены остались без спортивной инфраструктуры, - рассказал инициатор проекта Анатолий Бойко. - А спорт не прощает пауз. Это стало движущей точкой для начала лагерей".

Нынешний кемп - уже четвертый с начала действия проекта. Кипр, вслед за Грецией, стал третьей страной, которая поддержала проект Olympic Dreams, и первой, которая проводит спортивный лагерь второй раз подряд. Всего за все время около 500 украинских спортсменов прошли тренировки в безопасных условиях, смогли подготовиться к ответственным турнирам и соревнованиям и не раз поднять флаг Украины на международной арене.

"Мы с нашим фондом уже второй раз поддерживаем украинских детей на Кипре, - отметил основатель Фонда Kepaky Андреас Софоклеус, - и планируем масштабировать эту поддержку и на будущее".

Первая смена на Кипре проекта Olympic Dreams проходила в январе-феврале этого года - тогда в спортивном лагере в течение двух месяцев тренировались 50 украинских молодых дзюдоистов.

Участники благотворительного мероприятия в Лимассоле имели возможность приобрести украинские сувениры, все вырученные средства за которых пошли на поддержку проекта Olympic Dreams.

Ведущими торжественного мероприятия были известные Марыся Горобец и Владимир Остапчук.

Напомним, проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams был основан в 2022 году при поддержке НОК Киевской области, Посольства Украины в Греческой Республике и Республике Кипр, а также личной инициативы мецената БФ "Майбутнє — дітям" Анатолия Бойко. Главная цель проекта - поддержка олимпийского резерва Украины