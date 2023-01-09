БФ “Майбутнє – дітям”: молоді спортсмени з постраждалих регіонів України протягом місяця тренуватимуться на Кіпрі

Група українських спортсменів-юніорів протягом наступного місяця проводитиме посилену підготовку до майбутніх змагань в безпечних умовах, на території Республіки Кіпр. Це стало можливим завдяки продовженню міжнародного благодійного проєкта Olympic Dreams, що реалізується спільними зусиллями Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр Руслана Німчинського, керівника Фонду “KEPAKY – Центр соціальних служб” Андреаса Софоклеуса, команди Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” та мецената Анатолія Бойка.

“Максимальна підтримка наших громадян, особливо юних українців, які в майбутньому будуть представляти Україну на різних міжнародних турнірах, є для нас одним з пріоритетів. Попри війну й російську агресію, вкрай важливими є зусилля для збереження молодих поколінь й забезпечення для них достойних умов життя й розвитку у спорті”, – зазначив Посол України Руслан Німчинський.

Учасниками цього етапу проєкту Olympic Dreams стали спортсмени з багатьох постраждалих регіонів України, зокрема міст Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Херсон, Одеса, Луганськ, Суми та Донецьк під керівництвом членів НОК України Карена Балаяна та Олександри Старкової. Весь час з початку повномасштабного вторгнення спортсмени проводили тренування у Київській області під обстрілами, без електрики, опалення й води. Напередодні Різдва діти прибули на острів Кіпр й відзначили свято в компанії Повноважного Посла України в Республіці Кіпр, керівника Фонду “KEPAKY – Центр соціальних служб” Андреаса Софоклеуса, представника фонду “Майбутнє - дітям” Олександри Новікової та інших поважних гостей.

“Забезпечення належного розвитку спорту для нашої країни є вкрай важливим, особливо під час війни. Тому для мене проєкт Olympic Dreams є особистим. Мені приємно бути частиною цього проєкту та зі свого боку зробити внесок у розвиток спортивної молоді нашої країни”, – підкреслив Анатолій Бойко.

Від імені Національного Олімпійського комітету України в Київській області та міського голови міста Ірпінь, де проживає більшість спортсменів, меценатам Андреасу Софоклеусу, пану Послу Руслану Німчинському та команді Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” й Анатолію Бойко були вручені почесні подяки за їх внесок у реалізацію цього заходу.



Нагадаємо, що Благодійний фонд “Майбутнє – дітям” до війни опікувався дітьми, котрі перебували в інтернаті при Нижньобистрівській гімназії, і які потребували допомоги із сімейних причин. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомогу біля 500 дітям та дорослим. З початком війни на території Гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Команда Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” – це команда активістів, що започаткувала та реалізує проєкт громадської організації “Розвиток IT освіти”, який підтримує молодих ІТ-спеціалістів та розвиток ІТ-сектору в Україні.

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