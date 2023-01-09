БФ “Майбутнє – дітям”: молодые спортсмены из пострадавших регионов Украины в течение месяца будут тренироваться на Кипре

Группа украинских спортсменов-юниоров в течение следующего месяца будет проводить усиленную подготовку к предстоящим всеукраинским и международным соревнованиям на территории Республики Кипр. Это стало возможным благодаря масштабированию международного благотворительного проекта Olympic Dreams, основанного БФ «Майбутнє-дітям», который реализуется совместными усилиями Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр Руслана Нимчинского, руководителя Фонда "KEPAKY - Центр социальных служб" Андреаса Софоклеуса, команды Благотворительного фонда “Майбутнє – дітям” и мецената Анатолия Бойко.

"Максимальная поддержка наших граждан, особенно юных украинцев, которые в будущем будут представлять Украину на различных международных турнирах, является для нас одним из приоритетов. Несмотря на войну и российскую агрессию, усилия для сохранения молодых поколений и обеспечения для них достойных условий жизни и развития в спорте являются крайне важными", – отметил Посол Украины Руслан Нимчинский.

Участниками этого этапа проекта Olympic Dreams стали спортсмены из многих пострадавших регионов Украины, в частности городов Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Херсон, Одесса, Луганск, Сумы и Донецк под руководством членов НОК Украины Карена Балаяна и Александры Старковой. Все время с начала полномасштабного вторжения спортсмены проводили тренировки в Киевской области под обстрелами, без электричества, отопления и воды. Накануне Рождества дети прибыли на остров Кипр и отметили праздник в компании Полномочного Посла Украины в Республике Кипр, руководителя Фонда "KEPAKY – Центр социальных служб" Андреаса Софоклеуса, представителя фонда “Майбутнє – дітям” Александры Новиковой и других уважаемых гостей.

"Обеспечение надлежащего развития спорта для нашей страны является крайне важным, особенно во время войны. Поэтому для меня проект Olympic Dreams является личным. Мне приятно быть частью этого проекта и со своей стороны внести вклад в развитие спортивной молодежи нашей страны", – подчеркнул Анатолий Бойко.

От имени Национального Олимпийского комитета Украины в Киевской области и городского головы города Ирпень, где проживает большинство спортсменов, меценатам Андреасу Софоклеусу, господину Послу Руслану Нимчинскому и команде Благотворительного фонда “Майбутнє – дітям” и Анатолию Бойко были вручены почетные благодарности за их вклад в реализацию этого мероприятия.

Напомним, что Благотворительный фонд “Майбутнє – дітям” до войны опекал детей, находившихся в интернате при Нижнебыстровской гимназии и нуждавшихся в помощи по семейным причинам. Начиная с 2021 года, работники Фонда и Гимназии оказали помощь около 500 детям и взрослым. С началом войны на территории Гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли свои дома. Команда Благотворительного фонда “Майбутнє – дітям” – это команда активистов, которая начала и реализует проект общественной организации “Розвиток IT освіти”, поддерживающий молодых ИТ-специалистов и развитие ИТ-сектора в Украине.

Информация и реквизиты:

Email: uachildrenfund@gmail.com

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