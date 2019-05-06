Беззерновые корма для кошек Optimeal: отзывы ветеринаров и потребителей

Беззерновой корм считается новинкой на рынке, хотя у него есть все предпосылки стать популярным среди покупателей и их питомцев. Найти такой корм можно у премиальных брендов кормов. Беззерновой корм не содержит злаковых культур, поэтому он легко усваивается и приносит больше пользы кошке. В беззерновых кормах источником углеводов обычно выступают овощи, ягоды и травы.

Обзор беззерновых кормов Optimeal

У бренда Optimeall оптимальный выбор сухих и влажных беззерновых кормов для кошек. Сухой корм есть с уткой и овощами или с индейкой и овощами. Влажного корма три вкуса: с лососем и цельными креветками в соусе, с телятиной и кусочками куриного филе в шпинатном соусе, а также с ягненком и кусочками куриного филе в тыквенном желе.

Все корма Optimeal отличает высокий процент животного белка: в сухом корме с уткой 73%, а с индейкой 86%. Во влажных кормах практически весь белок в составе животный: в корме с телятиной 99,1%, с ягненком 99,86%, а с лососем все 100%.

Из плюсов сухих кормов — сочетание овощей с высоким и низким гликемическим индексом. В сухом корме есть сушеный картофель и тапиока, которые быстро усваиваются и дают кошке много энергии. Также в составе длинный список овощей и трав, от тыквы и свеклы до ромашки и корня лопуха. Эти ингредиенты перевариваются дольше, формируя пищевой комок и очищая кишечник животного.

Также сухие и влажные беззерновые корма Оптимил, как и все продукты этого бренда, содержат добавки MacroGard для укрепления иммунитета и Actigen для легкого пищеварения.

Optimeal: отзывы ветеринаров и потребителей

Все рационы Optimeal, включая беззерновые корма, созданы под контролем ветеринаров. Они уделили особое внимание высокому содержанию животного белка, а также поддержке иммунитета кошек.

Видеообзор ветеринара на беззерновые корма Optimeal для кошек

Потребители тоже оставляют хорошие отзывы о беззерновых кормах Optimeal. Из основных преимуществ называют улучшение пищеварения и качества шерсти у кошек, хороший аппетит и активность питомцев.

Где купить и цена

Optimeal относится к суперпремиальным кормам, и цены средние, если сравнивать с другими брендами супер-премиум.

Рекомендованные цены на беззерновой корм суперпремиум класса

Рекомендованная цена 300 г сухого корма с уткой — 77 грн

Рекомендованная цена 12 паучей по 85 г влажного корма с телятиной — 249 грн.

Купить беззерновой корм Optimeal удобнее всего в интернете или в зоомагазинах.

Вывод

У марки Оптимил хороший выбор сухого и влажного беззернового корма по достойной цене. В составе много животного белка и полезных овощей и трав, а также добавки для иммунитета и пищеварения. Все вместе дает сытный, но легкоусваиваемый корм, который понравится домашним кошкам