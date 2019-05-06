Беззернові корми для кішок Optimeal: відгуки ветеринарів і споживачів

Беззерновий корм вважається новинкою на ринку, хоча у нього є всі передумови стати популярним серед покупців і їх вихованців. Знайти такий корм можна у преміальних брендах кормів. Беззерновой корм не містить злакових культур, тому він легко засвоюється і приносить більше користі кішці. У беззернових кормах джерелом вуглеводів зазвичай виступають овочі, ягоди і трави.

Огляд беззернових кормів Optimeal

У бренда Optimeall оптимальний вибір сухих і вологих беззернових кормів для кішок. Сухий корм випускається з качкою і овочами або з індичкою і овочами. Вологого корму три смаки: з лососем і цільними креветками в соусі, з телятиною і шматочками курячого філе в шпинатному соусі, а також з ягням і шматочками курячого філе в гарбузовому желе.

Усі корми Optimeal відрізняє високий відсоток тваринного білка: в сухому кормі з качкою 73%, а з індичкою 86%. У вологих кормах практично весь білок в складі тваринний: в кормі з телятиною 99,1%, з ягням 99,86%, а з лососем всі 100%.

З плюсів сухих кормів - поєднання овочів з високим і низьким глікемічним індексом. У сухому кормі є сушена картопля і тапіока, які швидко засвоюються і дають кішці багато енергії. Також в складі довгий список овочів і трав, від гарбуза і буряка до ромашки і кореня лопуха. Ці інгредієнти перетравлюються довше, формуючи харчову грудку та очищуючи кишечник тварини.

Також сухі та вологі беззерновие корми Оптіміл, як і всі продукти цього бренду, містять добавки MacroGard для зміцнення імунітету і Actigen для легкого травлення.

Крім котячих кормів випускається також і Optimeal для собак.

Optimeal: відгуки ветеринарів і споживачів

Всі раціони Optimeal, включаючи беззернові корми, створені під контролем ветеринарів. Вони приділили особливу увагу високому вмісту тваринного білка, а також підтримці імунітету кішок.

Відеоогляд ветеринара на беззерновие корми Optimeal для кішок

Споживачі теж залишають хороші відгуки про беззернові корми Optimeal. З основних переваг називають поліпшення травлення та якості шерсті у кішок, хороший апетит і активність вихованців.

Де купити та ціна

Optimeal відноситься до суперпреміального сегменту кормів, і ціни середні, якщо порівнювати з іншими брендами супер-преміум.

Ціна 300 г сухого корму з качкою - 77 грн

Ціна 12 паучів по 85 г вологого корму з телятиною - 249 грн

Купити беззерновой корм Optimeal найзручніше в інтернеті або в зоомагазинах.

Висновок

У марки Оптиміл хороший вибір сухого та вологого беззернового корму за доступною ціною. У складі багато тваринного білка та корисних овочів і трав, а також добавки для імунітету і травлення. Все разом дає ситний корм, який легко засвоюється та сподобається домашнім кішкам.