Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом ничего не угрожает. Он также отметил, что все заявления об угрозах интеграции Украины не имеют никаких перспектив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (саммит Украина-ЕС - ред.). Никаких публичных или не публичных разговоров о каких-либо угрозах безвиза, о любых провалах политики Европейского союза в Украине", - сказал Кулеба.

Он отметил, что это есть убедительным свидетельством того, что фейки отдельных политических сил, или демотивирующие политические заявления, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе, - не имеют перспективы.

"Безвизу Украины и нашей интеграции в ЕС ничего не угрожает", - резюмировал Кулеба.