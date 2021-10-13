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Безвізу України з ЄС нічого не загрожує, - Кулеба

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 11:02
Безвізу України з ЄС нічого не загрожує, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що безвізовому режиму України з Європейським Союзом нічого не загрожує. Він також зазначив, що всі заяви про загрози інтеграції України не мають жодних перспектив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС.

"Хочу звернути увагу на те, чого не було на вчорашньому саміті (саміт Україна-ЄС - ред.). Жодних публічних чи не публічних розмов про будь-які загрози безвізу, про будь-які провали політики Європейського союзу в Україні", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що це є переконливим свідченням того, що фейки окремих політичних сил, або демотивуючі політичні заяви про те, що відносини між Україною та ЄС знаходяться в кризі, - не мають перспективи.

"Безвізу України і нашій інтеграції до ЄС нічого не загрожує", - резюмував Кулеба.

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Евросоюз Безвізовий режим Дмитро Кулеба
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