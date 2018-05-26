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Интервью

Со стороны украинцев нет никаких злоупотреблений, которые могли бы привести к лишению безвиза, - еврокомиссар

НовостиОбщество    26.05.2018 - 12:16
Иллюстративное фото (instagram.com/katatonia82)
Иллюстративное фото (instagram.com/katatonia82)

Однако существуют определенные вопросы, связанные с визовой либерализацией

Со стороны украинцев отсутствуют любые злоупотребления использования безвизового режима, которые могли бы привести к его блокировке. Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган.

Ган отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Он подчеркнул, что в этом направлении у Украины есть прогресс, однако существуют и риски.

"Опять таки - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом", - прокомментировал он.

Напомним, по состоянию на 12 мая с июня 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 500 тыс. украинцев.

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Теги публикации: Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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