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Безвиз с США. Посол рассказала, каким критериям должна отвечать Украина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, каким критериям должна соответствовать страна, чтобы получить безвизовый режим. Среди них она отметила обмен информацией между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" Оксаны Маркаровой.

"Я когда ехала в США, говорила, что это будет моя мечта и цель - приблизиться к безвизовому режиму", - сказала дипломат.

Она добавила, что за время пребывания на посту посла Украины в США стали понятны критерии безвизового режима, которым должна соответствовать страна. По ее словам, это касается внутренних украинских вопросов. В частности, защиты границ, обмена информацией о потерянных или украденных паспортах.

Отдельным критерием Маркарова выделила процент отказов по туристическим визам и как часто украинцы по ним нелегально остаются в США.

"Над этими показателями нам нужно работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами", - уточнила она.

Дипломат добавила, что по обмену информацией Украина и США подпишут документы, которые в будущем помогут решить этот вопрос.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, когда украинцам ждать безвиза с Великобританией и США.

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Соединенные Штаты АмерикиБезвизовый режим