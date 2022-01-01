Безвиз с США. Посол рассказала, каким критериям должна отвечать Украина

"Я когда ехала в США, говорила, что это будет моя мечта и цель - приблизиться к безвизовому режиму", - сказала дипломат.

Она добавила, что за время пребывания на посту посла Украины в США стали понятны критерии безвизового режима, которым должна соответствовать страна. По ее словам, это касается внутренних украинских вопросов. В частности, защиты границ, обмена информацией о потерянных или украденных паспортах.

Отдельным критерием Маркарова выделила процент отказов по туристическим визам и как часто украинцы по ним нелегально остаются в США.

"Над этими показателями нам нужно работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами", - уточнила она.

Дипломат добавила, что по обмену информацией Украина и США подпишут документы, которые в будущем помогут решить этот вопрос.