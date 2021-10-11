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Когда украинцам ждать безвиза с Британией и США: ответ МВД

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 10:44
Когда украинцам ждать безвиза с Британией и США: ответ МВД Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, когда украинцам ждать безвиза с Британией и США. Нужно принять как данность определенные рамки скоростей и практик, которые являются устоявшимися для этих стран.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Во взаимодействии с МИД мы ведем активный диалог с целым рядом наших международных партнеров. Речь идет и о Китае, и о Канаде, и о Великобритании", - сообщил Енин.

По его словам, также влияет определенным образом COVID.

"Мы увидели чрезвычайно высокий уровень удовлетворения безопасностью документов, которые обеспечивают деятельность Государственной миграционной службы", - сообщил заместитель министра внутренних дел

В дальнейшем соответствующий отчет будет подан в руководство МВД Великобритании, что позволит им говорить об алгоритме дальнейших шагов, направленных на либерализацию визового режима с Украиной, отметил Енин.

По поводу безвиза с США, это комплексный вопрос, сообщил Енин.

"Скорее это будет определяться движением Украины в сторону согласованных с нашими партнерами реформ. И у нас еще действительно есть большое пространство для движения вперед", - отметил он.

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