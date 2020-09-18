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Безвиз из-за ситуации с САП не отменяется, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Безвизовый режим Украины с Европейским союзом не отменяется из-за ситуации вокруг отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинские власти придерживаются законодательства.

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Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно открыто заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, которые прописаны в законодательстве Украины", - заявил Шмыгаль.

Он также уверен, что конкурс пройдет открыто и прозрачно.

Напомним, накануне посольства США и Евросоюз связали поддержку Украины с прозрачностью отбора главы САП. У президента Владимира Зеленского призвали не политизировать процесс после того, как Верховная рада утвердила состав конкурсной комиссии.

В то же время евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон обвинила украинскую власть в лоббировании своих кандидатов на должность главы САП. По ее словам, Киев ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш макрофинансовой помощи.

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Новости Украины САПБезвизДенис Шмыгаль