Безвиз с Канадой: в Кабмине рассказали, когда будут результаты

Возможность введения безвизового режима с Канадой будет во многом зависеть от решения специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады, которая сначала должна одобрить упрощенный режим ЕТА+. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, канадская комиссия прибудет в Украину в мае.

Гончарук напомнил, что в прошлом году Канада предложила Украине присоединиться к программе упрощенного визового режима - ЕТА+.

"Уже в мае этого года мы ожидаем приезд специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады. Наше правительство окажет ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы получим положительные результаты на пути к украинско-канадскому безвизу", - отметил премьер.

Напомним, в Программе действий правительства запланировано увеличение перечня стран с безвизовым режимом, в частности, с Канадой. Также в правительстве анонсировали, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не составляют иммиграционной угрозы Украине.

Также РБК-Украина сообщало, что с 2021 года изменятся правила безвиза со странами Европейского Союза.