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Безвіз у 147 країни: український паспорт піднявся у світовому рейтингу

Середа 23 липня 2025 14:52
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Безвіз у 147 країни: український паспорт піднявся у світовому рейтингу Фото: український паспорт (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу паспортів та посів 29 місце. Загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 147.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міжнародну компанію Henley&Partners.

Експерти компанії Henley & Partners проаналізували дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та інших відкритих джерел. Згідно з оновленим рейтингом, власники українського паспорта можуть без візи відвідувати 147 країн світу.

Лідери рейтингу:

  • 1 місце - Сінгапур: 193 країни без віз
  • 2 місце - Японія та Південна Корея: по 190 країн
  • 3 місце - Фінляндія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія та Іспанія: по 189 країн.

Поруч з Україною в рейтингу розташувалися Гренада (також 29 місце), Домініка та Сент-Люсія.

Афганістан замикає рейтинг, посідаючи 99-те місце. Паспорт цієї країни дає змогу безвізово відвідати лише 25 держав, що робить його найслабшим у світі.

Зазначається, що ще у січні 2024 року Україна займала 32 місце і мала безвізовий доступ до 148 країн. Попри незначне скорочення кількості безвізових напрямків, загальна позиція в рейтингу покращилася.

Зауважимо, що рейтинг Henley Passport Index оновлюється щомісяця та відстежує "паспортну силу" з 2006 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало що робити, якщо втратив паспорт за кордоном та які можуть бути наслідки.

Також ми писали про процедуру відновлення втраченого паспорта громадянина України.

У разі втрати документа потрібно: звернутися до підрозділу ДМС, ЦНАП або "Дії", подати необхідні документи та отримати тимчасове посвідчення особи.

Також зазначається, які документи знадобляться та скільки часу займе оформлення нового паспорта.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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