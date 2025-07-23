Безвиз в 147 стран: украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге

Украинский паспорт поднялся на 3 позиции в мировом рейтинге паспортов и занял 29 место. Общее количество государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, возросло до 147.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международную компанию Henley&Partners.

Эксперты компании Henley & Partners проанализировали данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и других открытых источников. Согласно обновленному рейтингу, владельцы украинского паспорта могут без визы посещать 147 стран мира. Лидеры рейтинга: 1 место - Сингапур: 193 страны без виз

2 место - Япония и Южная Корея: по 190 стран

3 место - Финляндия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания: по 189 стран. Рядом с Украиной в рейтинге расположились Гренада (также 29 место), Доминика и Сент-Люсия. Афганистан замыкает рейтинг, занимая 99-е место. Паспорт этой страны позволяет безвизово посетить только 25 государств, что делает его самым слабым в мире. Отмечается, что еще в январе 2024 года Украина занимала 32 место и имела безвизовый доступ к 148 странам. Несмотря на незначительное сокращение количества безвизовых направлений, общая позиция в рейтинге улучшилась. Заметим, что рейтинг Henley Passport Index обновляется ежемесячно и отслеживает "паспортную силу" с 2006 года.