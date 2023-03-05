Безуспішний наступ Росії на лінії Сватове-Кремінна досягає кульмінації: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

4 березня російські війська продовжували наступальні операції поблизу Сватового. Опубліковані 4 березня геолокаційні кадри показують, що російські війська, ймовірно, закріпили успіхи на північ від Нововодяного (16 км на південний захід від Сватового). 3 березня російський військовий блогер заявив, що українські сили намагалися атакувати російські позиції на північний захід від Сватового поблизу Куп’янська у Вільшані (15 км на північний схід від Куп’янська) та Лимані Першому (12 км на схід від Куп’янська).

Повідомлення про евакуацію українцями вразливих громадян із Куп’янська не означає, що українські сили вважають, що російські сили загрожують місту. 3 березня західні ЗМІ повідомили, що українські чиновники наказали про обов’язкову евакуацію вразливих цивільних осіб із Куп’янська через обстріли з боку Росії.

Російські сили знаходяться в радіусі 25 км, що дозволяє їм обстрілювати Куп’янськ зі 152-мм артилерії, що становить значний ризик для мирного населення. Російські війська провели обмежені наступальні операції на північний схід від Куп’янська протягом останнього місяця, не досягнувши жодного значного підтвердженого прогресу, і навряд чи зможуть досягти успіхів, необхідних для загрози місту за поточного темпу операцій.

ISW оцінило, що найближчі російські наступи знаходяться приблизно в 13 км на північний схід від Куп’янська, і малоймовірно, що російські сили в цьому районі мають можливість швидко просунутися по пересіченій місцевості на 13 км і штурмувати сам Куп’янськ, якщо вони взагалі можуть просунутися так далеко.

4 березня російські війська продовжили наступальні дії в районі Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Невського (17 км на північ від Кремінної), Кремінної та за 33 км на південь від Кремінної в районах Григорівки, Білогорівки, Спірного та Веселого.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська вели штурм у напрямку Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Тернів (17 км на захід від Кремінної) та Ямполвики (17 км на захід від Кремінної), а українські сили контратакували поблизу Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної).

4 березня російські військові блогери розповсюдили кадри, на яких нібито видно, як російські штурмові підрозділи Центрального військового округу захоплюють українські окопи в лісовому масиві поблизу Кремінної. Російське джерело стверджує, що російські та українські сили тримають позиції на відстані 40 метрів один від одного на південь від Кремінної.

Російський командир неточно сформулював російські операції в Луганській та Харківській областях як обмежені за масштабом, що, ймовірно, створить інформаційні умови для потенційної кульмінації російського наступу на цій ділянці лінії фронту. 4 березня командир БАРС-13 (Російський бойовий резерв країни) заявив, що російські війська ведуть локалізовані наступальні операції, щоб відвоювати втрачені позиції та відкинути українські сили від окупованих Росією Сватового та Білгородської області.

Командир БАРС-13 заявив, що російські наступальні дії на цих ділянках "навряд чи можна назвати повноцінним наступом", і що російські війська насилу просуваються після того, як відкинули українські сили з позицій біля Кремінної.

ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, задіяли майже повністю 144-й та 3-й мотострілецьким дивізіям 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, а також полкові частини 98-ї, 76-ї та 106-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ для наступу на лінії Сватове-Кремінна.

Розміщення еквівалента трьох дивізій в одній окремій географічній зоні свідчить про те, що російські війська мали намір віддати перевагу цій осі просування та досягти значних успіхів у цій зоні. Раніше ISW оцінювало, що російський наступ, який триває в Луганській області, можливо, вже наближається до кульмінації, оскільки ці елементи вже деякий час ведуть вирішальні наступальні операції в цьому районі, а російські джерела, ймовірно, намагаються створити інформаційні умови для потенційної втрати Росією ініціативи.

Ситуація на Донбасі

4 березня російські війська продовжували оточувати Бахмут. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північ від Бахмута біля Васюківки (13 км на північ); на північний захід від Бахмута в районі Дубово-Василівки (6 км на північний захід), Оріхово-Василівки (10 км на північний захід), Бодганівки (8 км на північний захід), Григорівки (10 км на північний захід); та на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід).

На відео з геолокацією, опублікованому 4 березня, видно, як українські війська завдають ударів по російських позиціях на східному березі Берхівського водосховища, вказуючи на те, що російські війська просунулися приблизно на 5 км на північний захід від Бахмута.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що ситуація в Бахмуті складна, але контрольована, і зазначив, що російські війська підірвали міст, який з’єднує Бахмут із Хромовим на заході. 3 березня ISW спостерігав геолокаційні кадри Хромового мосту, які вказують на те, що українські сили знищили міст, щоб перешкодити руху Росії на захід від Бахмута.

Незрозуміло, хто зруйнував міст Хромове, але його знищення в будь-якому випадку обмежить можливості російських військ наблизитися до українських позицій у Хромовому та навколо нього з позицій у Бахмуті. Російські джерела широко стверджували, що українські війська відступають з Бахмута, але деякі українські елементи залишаються в місті.

Російські військові блогери стверджували, що сили групи "Вагнера" очистили м’ясокомбінат "Тавр" у північно-східному Бахмуті та просуваються до центру Бахмута по вулицях у східному та південно-західному Бахмуті. Крім того, "воєнкори" стверджували, що війська "Вагнера" атакували українські позиції на захід від Бахмута в районі Іванівського та Хромового

Військовий блогер, пов’язаний з групою "Вагнера", зазначив, що єдиний міст, який залишився з Бахмута, - це міст через трасу Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут у Іванівському.

4 березня російські війська продовжили наземні атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська атакували українські позиції в самій Авдіївці та навколо Авдіївки поблизу Північного (5 км на захід від Авдіївки), Новокалинового (10 км на північ від Авдіївки), Красногорівка (9 км на північ від Авдіївки), Кам'янка (5 км на північний схід від Авдіївки); на північно-західній околиці Донецька біля Водяного, Первомайського, Невельського та Красногорівки (Красногорівка на північний захід від Донецька, а не та, що за 9 км на північ від Авдіївки); та на південно-західній околиці Донецька поблизу Мар’їнки та Побєди.

На кадрах, опублікованих 4 березня, видно, як українська бригада знищує російську штурмову групу під Авдіївкою, в результаті чого було втрачено три російські танки, п’ять БМП, шість росіян взято в полон.

Російські "воєнкори" стверджували, що російські сили, зокрема частини 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", ведуть бої на околицях Донецька та в Мар’їнці. Російські війська не проводили жодних підтверджених або заявлених наземних атак на південний захід від міста Донецьк на заході Донецької області 4 березня.

"Південна вісь"

Українські джерела продовжують повідомляти, що російські війська намагаються створити умови для наступальних операцій на півдні України. 4 березня Генштаб України повідомив, що російські війська намагаються покращити свої тактичні позиції в Запорізькій та Херсонській областях для відновлення наступальних дій на окремих напрямках.

Український Генштаб нещодавно змінив формулювання, включивши в один розділ інформацію про ситуацію в Херсонській та Запорізькій областях, і незрозуміло, чи йдеться в цих повідомленнях про підготовку наступу в обох чи лише в одній з областей.

ISW не спостерігає жодних ознак того, що російські сили готуються до тривалих наступальних операцій у Запорізькій області або будь-якої наступальної діяльності в Херсонській області. Деякі українські офіційні особи припустили, що російські війська можуть спробувати розпочати рішучий наступ на місто Запоріжжя, але ISW продовжує оцінювати, що російські війська не мають необхідної бойової потужності, накопиченої в Запорізькій області, щоб розпочати широкомасштабний наступ у цьому напрямку. лінія фронту. У разі такого наступу російські сили навряд чи дійдуть до Запоріжжя.