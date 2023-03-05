Безуспешное наступление России на линии Сватово-Кременная достигает кульминации: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

4 марта русские войска продолжали наступательные операции вблизи Сватового. Опубликованные 4 марта геолокационные кадры показывают, что российские войска, вероятно, закрепили успехи севернее Нововодяного (16 км юго-западнее Сватового). 3 марта российский военный блогер заявил, что украинские силы пытались атаковать российские позиции к северо-западу от Сватового вблизи Купянска в Ольшане (15 км к северо-востоку от Купянска) и Лимане Первому (12 км к востоку от Купянска).

Сообщение об эвакуации украинцами уязвимых граждан из Купянска не означает, что украинские силы считают, что российские силы угрожают городу. 3 марта западные СМИ сообщили, что украинские чиновники приказали об обязательной эвакуации уязвимых гражданских лиц из Купянска из-за обстрелов со стороны России.

Российские силы находятся в радиусе 25 км, что позволяет им обстреливать Купянск из 152-мм артиллерии, что представляет значительный риск для мирного населения. Российские войска провели ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Купянска в течение последнего месяца, не достигнув ни одного значительного подтвержденного прогресса, и вряд ли смогут добиться успехов, необходимых для угрозы городу при текущем темпе операций.

ISW оценило, что ближайшие российские наступления находятся примерно в 13 км северо-восточнее Купянска, и маловероятно, что российские силы в этом районе имеют возможность быстро продвинуться по пересеченной местности на 13 км и штурмовать сам Купянск, если они вообще могут продвинуться так далеко.

4 марта российские войска продолжили наступательные действия в районе Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Невского (17 км к северу от Кременной), Кременной и в 33 км к югу от Кременной в районах Григоровки, Белогоровки, Спорного и Веселого.

Российский "военкор" утверждал, что российские войска вели штурм в направлении Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Тернов (17 км к западу от Кременной) и Ямполвики (17 км к западу от Кременной), а украинские силы контратаковали вблизи Краснопоповки. (6 км к северу от Кременной).

4 марта российские военные блоггеры распространили кадры, на которых якобы видно, как российские штурмовые подразделения Центрального военного округа захватывают украинские окопы в лесном массиве вблизи Кременной. Российский источник утверждает, что российские и украинские силы удерживают позиции на расстоянии 40 метров друг от друга к югу от Кременной.

Российский командир неточно сформулировал российские операции в Луганской и Харьковской областях как ограниченные по масштабу, что, по всей вероятности, создаст информационные условия для потенциальной кульминации российского наступления на этом участке линии фронта. 4 марта командир БАРС-13 (Российский боевой резерв страны) заявил, что российские войска ведут локализованные наступательные операции, чтобы отвоевать утраченные позиции и отвергнуть украинские силы от оккупированных Россией Сватового и Белгородской области.

Командир БАРС-13 заявил, что российские наступательные действия на этих участках "вряд ли можно назвать полноценным наступлением", и что российские войска с трудом продвигаются после того, как отвергли украинские силы с позиций возле Кременной.

ISW оценивает, что российские войска, вероятно, задействовали почти полностью 144-й и 3-й мотострелковым дивизиям 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, а также полковые части 98-й, 76-й и 106-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ для наступления на линии Сватово-Кременная.

Размещение эквивалента трех дивизий в одной отдельной географической зоне свидетельствует о том, что российские войска намеревались отдать предпочтение этой оси продвижения и добиться значительных успехов в этой зоне. Ранее ISW оценивало, что продолжающееся в Луганской области российское наступление, возможно, уже приближается к кульминации, поскольку эти элементы уже некоторое время ведут решающие наступательные операции в этом районе, а российские источники, вероятно, пытаются создать информационные условия для потенциальной потери Россией инициативы .

Ситуация на Донбассе

4 марта русские войска продолжали окружать Бахмут. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северу от Бахмута возле Васюковки (13 км к северу); к северо-западу от Бахмута в районе Дубово-Василовки (6 км к северо-западу), Орехово-Василовки (10 км к северо-западу), Бодгановки (8 км к северо-западу), Григоровки (10 км к северо-западу); и западнее Бахмута возле Ивановского (5 км западнее).

На видео с геолокацией, опубликованном 4 марта, видно, как украинские войска наносят удары по российским позициям на восточном берегу Берховского водохранилища, указывая на то, что российские войска продвинулись примерно на 5 км северо-западнее Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая, и отметил, что российские войска взорвали мост, соединяющий Бахмут с Хромовым на западе. 3 марта ISW наблюдал геолокационные кадры Хромового моста, указывающие на то, что украинские силы уничтожили мост, чтобы воспрепятствовать движению России к западу от Бахмута.

Непонятно, кто разрушил Хромов, но его уничтожение в любом случае ограничит возможности российских войск приблизиться к украинским позициям в Хромово и вокруг него с позиций в Бахмуте. Российские источники широко утверждали, что украинские войска уходят из Бахмута, но некоторые украинские элементы остаются в городе.

Российские военные блоггеры утверждали, что силы группы "Вагнера" очистили мясокомбинат "Тавр" в северо-восточном Бахмуте и продвигаются в центр Бахмута по улицам в восточном и юго-западном Бахмуте. Кроме того, "военкоры" утверждали, что войска "Вагнера" атаковали украинские позиции к западу от Бахмута в районе Ивановского и Хромового.

Военный блоггер, связанный с группой "Вагнера", отметил, что единственный оставшийся из Бахмута мост - это мост через трассу Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут в Ивановском.

4 марта российские войска продолжили наземные атаки в районе города Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска атаковали украинские позиции в самой Авдеевке и вокруг Авдеевки вблизи Северного (5 км к западу от Авдеевки), Новокалинового (10 км к северу от Авдеевки), Красногоровка (9 км к северу от Авдеевки), Каменка (5 км северо-восточнее Авдеевки); на северо-западной окраине Донецка возле Водяного, Первомайского, Невельского и Красногоровки (Красногоровка к северо-западу от Донецка, а не в 9 км к северу от Авдеевки); и на юго-западной окраине Донецка вблизи Марьинки и Победы.

На кадрах, опубликованных 4 марта, видно, как украинская бригада уничтожает российскую штурмовую группу под Авдеевкой, в результате чего были потеряны три российских танка, пять БМП, шесть россиян взяты в плен.

Российские "военкоры" утверждали, что российские силы, в частности части 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", ведут бои в окрестностях Донецка и в Марьинке. Российские войска не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак к юго-западу от Донецка на западе Донецкой области 4 марта.

"Южная ось"

Украинские источники продолжают сообщать, что российские войска пытаются создать условия наступательных операций на юге Украины. 4 марта Генштаб Украины сообщил, что российские войска пытаются улучшить свои тактические позиции в Запорожской и Херсонской областях для возобновления наступательных действий по отдельным направлениям.

Украинский Генштаб недавно изменил формулировки, включив в один раздел информацию о ситуации в Херсонской и Запорожской областях, и непонятно, идет ли речь в этих сообщениях о подготовке наступления в обеих или только в одной из областей.

ISW не наблюдает никаких признаков того, что российские силы готовятся к длительным наступательным операциям в Запорожской области или какой-либо наступательной деятельности в Херсонской области. Некоторые украинские официальные лица предположили, что российские войска могут попытаться начать решительное наступление на город Запорожье, но ISW продолжает оценивать, что у российских войск нет необходимой боевой мощи, накопленной в Запорожской области, чтобы начать широкомасштабное наступление в этом направлении. линия фронта. В случае такого наступления российские силы вряд ли дойдут до Запорожья.