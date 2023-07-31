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Безрозсудно та безвідповідально. США відреагували на ядерні погрози Медведєва

Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ядерні погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва є безрозсудною та безвідповідальною риторикою.

Про це заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, США досі не спостерігали жодних ознак того, що Росія може вдатися до застосування ядерної зброї.

"Застосування ядерної зброї в Україні - або будь-де було б катастрофічним для всього світу і мало б серйозні наслідки для Росії", - зазначив він.

Представник Ради нацбезпеки додав, що США уважно стежать за тим, що відбувається, але поки що немає причин для коригування ядерної позиції країни.

Що сказав Медведєв

Нагадаємо, вчора Медведєв вкотре погрожував країнам Заходу. Він зазначав, що якщо контрнаступ Збройних сил України виявиться успішним, то Росії доведеться застосувати ядерну зброю.

При цьому поплічник диктатора Володимира Путіна нафантазував, що "російські солдати не дають розгорітися світовій ядерній пожежі".

Нагадаємо, раніше Медведєв погрожував вбити президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента висміяли такі погрози.

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